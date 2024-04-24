США готовят пакет военной помощи Украине на сумму $1 миллиард — СМИ

24 апреля 2024, 11:45

Первый транш будет получен в рамках еще не подписанного законопроекта между Украиной и Израилем, сообщили Reuters во вторник, ссылаясь на двух американских чиновников.

В пакет помощи входят транспортные средства, зенитные боеприпасы Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое вооружение, которое может быть немедленно использовано на поле боя, сообщили на условиях анонимности официальные лица.