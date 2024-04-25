25 апреля 2024, 8:15

Глава МИД Украины: Думаю, у США, вероятно, есть один запасной Patriot

"Я думаю, что у армии США, вероятно, есть один запасной", — подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что переговоры по Patriot были сложными, поскольку партнеры торговались по поводу компенсации.


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