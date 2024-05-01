1 мая 2024, 12:15

Украинско-польская граница фактически разблокирована — Шмыгаль

"Украинско-польская граница фактически разблокирована. План понимания, который представило наше правительство, дал результат. Надеемся, мы пролистали эту страницу в отношениях с Польшей, и дальше наши отношения будут строиться на прагматичной взаимовыгодной основе. Благодарен польскому правительству и лично премьер-министру Дональду Туску за усилия в этом направлении", — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

