Турция одобрила временное возобновление поставок в Израиль

9 мая 2024, 13:15

Министерство торговли Турции разослало письма заводам местной строительной отрасли, которые работали с Израилем до запрета на экспорт и проинформировало их о временном разрешении на возобновление поставок в Израиль.

Об этом сообщает Globes, со ссылкой на израильских и турецких чиновников.



Речь идет лишь о временном разрешении и только для заводов, которые уже работали с Еврейским государством. Отмечается, что это обсуждалось на состоявшейся вчера в Анкаре встрече между представителями турецко-израильской торговой палаты и Министерства торговли Турции. В рамках встречи турецкие бизнесмены выразили недовольство запретом на экспорт товаров в Израиль.