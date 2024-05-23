23 мая 2024, 14:15

Великобритания передает Украине пакет помощи для усиления ПВО и морской обороны

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс сообщил, что его страна выделяет Украине пакет военной помощи стоимостью 150 млн фунтов стерлингов (около $190 млн), пишет The Sun.

В рамках пакета Великобритания и ее союзники пришлют радары противовоздушной обороны, маскировочные средства и системы радиоэлектронной борьбы стоимостью 70 млн фунтов стерлингов ($89 млн). Еще 80 млн фунтов ($101 млн) стерлингов будет выделено на малые катера, разведывательные дроны и беспилотные надводные суда.
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