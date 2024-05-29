У Нидерландах хотят собрать Patriot для Украины

29 мая 2024, 9:15

Нидерланды, при содействии других стран-владельцев Patriot, хотят собрать и передать Украине систему Patriot в ближайшее время — минобороны.

Для этого Нидерланды предоставят основные компоненты из собственных запасов и обратятся к европейским странам с просьбой добавить компоненты. Нидерланды составили карту стран, которые могут предоставить запчасти и боеприпасы из своих запасов. Министр обороны Кайса Оллонгрен призывает эти государства принять участие в проекте.



Нидерланды хотят, чтобы система Patriot была введена в эксплуатацию в Украине как можно скорее.