Что такое IaaS и ее преимущества для использования

30 мая 2024, 8:10

Увеличение объема данных, необходимость их обработки и хранения вызывает у крупных организаций необходимость прибегать к облачным службам и целым экосистемам. IaaS, или инфраструктура как услуга, – сервис, позволяющий арендовать облачный ресурс для выполнения своих задач. В облачной экосистеме поставщика услуг можно развернуть собственную IT-инфраструктуру, делегируя обслуживание центра обработки данных поставщику IaaS.

Что такое модель IaaS

В IaaS могут входить сервера и вычислительное оборудование, сетевое оборудование, хранилища данных, различное программное обеспечение. Арендуя IaaS облако, пользователь получает доступ к дополнительным вычислительным ресурсам, которые позволяют полностью или частично переместить в облачные экосистемы элементы датацентра.

Особенностью модели IaaS является то, что базовая программная часть (кроме прикладных приложений клиента), оборудование, системы электроснабжения, защиты и обслуживания принадлежат поставщику. Провайдер управляет физическим оборудованием в собственном или арендованном дата-центре, контролируя работу аппаратных систем, резервирование данных, обеспечение безопасности и бесперебойности, тогда как пользователь IaaS арендует необходимые в данный момент ресурсы.

Возможности и особенности

IaaS может стать тем сервисом, который позволит компании развиваться и масштабироваться. Облачные услуги существенно сокращают время и экономят средства на расширение вычислительных возможностей. При необходимости реорганизовать IT-структуру под новый проект настройка, разработка и тестирование не требуют больших усилий.

Благодаря сервисам типа “облачная инфраструктура как услуга” можно рационально использовать собственное вычислительное оборудование, обращаясь к IaaS в моменты пиковой нагрузки или во время проектов, требующих дополнительные мощности.

Облачные услуги позволяют компаниям разного профиля использовать новейшие разработки, усовершенствованные сервера и хранилища, которые слишком дорого покупать в собственное пользование.

Частичное использование облачных сервисов или полный переход на IaaS позволяет компаниям:

1) реорганизовывать IT-отделы;2) отказываться от локальных систем и их обслуживания;3) оптимизировать затраты в соответствии с фактическим потреблением услуг.IaaS для компаний: преимущества

Коммерческие или государственные организации могут использовать вычислительные мощности облачной экосистемы по мере надобности. Преимущества облака IaaS:

стабильность;

надежность;

полноценная техническая поддержка;

бесперебойная работа;

резервное сохранение данных;

повышенная безопасность;

защита от аварий.

Хранилища данных можно арендовать и оплачивать только в необходимой емкости. Остальные услуги доступны и оплачиваются только в той мере, в которой они нужны компании. Это позволяет не растрачивать бюджет на развертывание и обслуживание собственного дата-центра, а использовать ровно столько ресурсов, сколько нужно для реализации того или иного проекта.