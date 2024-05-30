30 мая 2024, 15:15

США открывают новый завод по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов

Открытие завода — это часть более широких усилий армии по обновлению своей промышленной базы и достижению цели по производству 155-мм артиллерийских снарядов в количестве 100 тыс. единиц в месяц, пишет Reuters.



Спрос на 155-мм артиллерийские снаряды резко возрос после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Но запасы союзников для собственной обороны истощились, поскольку они спешно поставляли снаряды Киеву, который выпускает тысячи снарядов в день.



The New York Times пишет, что цель производить 100 тыс. снарядов в месяц к концу 2025 года поставлена для того, чтобы обеспечить снабжение артиллерийских расчетов Украины. Новый завод сможет выпускать 30 тыс. снарядов в месяц. При этом, это не единственный подобный завод в США.

