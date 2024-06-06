6 июня 2024, 12:15

ГУР знищило російський буксир в Криму

6 червня спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 «Сатурн» або «Протей».



Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників успішно знищене.



"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", — зазначили в ГУР.

