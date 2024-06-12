Премьер Грузии: восстановление Украины - наш долг

12 июня 2024, 11:45

Премьер Грузии Кобахидзе, выступая на конференции по восстановлению Украины в Берлине, заявил о «непоколебимой солидарности с Украиной в эти трудные времена».

Он отметил, что грузинский и украинский народы разделяют «не только схожий опыт и крепкие узы дружбы, но и общие стремления к европейской интеграции». Кобахидзе назвал восстановление Украины долгом Грузии.



Он также прокомментировал разногласия между правительствами двух стран, в том числе отзыв посла Украины из Грузии: «Это были неправильные шаги, хотя, конечно, это не может помешать нам стремиться оказать максимальную помощь украинскому народу».