12 июня 2024, 12:45

Командующий Силами беспилотных систем Сухаревский: Альтернатива Starlink есть

"Этот вопрос решается, создана целая рабочая группа относительно диалога. Альтернатива есть, диалог идет, в ближайшем будущем ждем позитивного результата в этом диалоге", — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, найдена ли альтернатива Starlink, от которой зависит работа беспилотников.

