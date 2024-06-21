Зеленський провів засідання Ставки щодо енергетичної ситуації

21 июня 2024, 9:15

Заслухали доповіді прем’єр-міністра, міністра енергетики, голови НАК "Нафтогаз України" та командувача Повітряних сил.



"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", - розповів Зеленський.

Крім того, як наголосив Зеленський, в кожній школі та лікарні України мають якнайшвидше з'явитися сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні.



"Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися",

- додав президент.