Украина получила боеприпасы из Сербии на около €800 млн — Financial Times

24 июня 2024, 12:45

Несмотря на то, что Сербия является одной из двух европейских стран, не присоединившейся к западным санкциям против России, страна незаметно наращивает продажу на Запад боеприпасов.

И как пишет издание, эти боеприпасы в конечном счете идут на усиление обороны Украины, хотя президент Вучич называет это возможностью для бизнеса и продолжает настаивать, что не станет на чью-либо сторону в военном конфликте.



"Это часть нашего экономического возрождения, и это важно для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы... Мы не можем экспортировать в Украину или в Россию... но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном счете - их дело", — заявил президент Сербии.



Издание предполагает, что президент Сербии согласился на такую схему благодаря политике США: там решили делать ставку не на борьбу с Вучичем, а на его дистанцирование от Кремля.