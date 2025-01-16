Резкого перехода не будет, так как в стране война. В Нацбанке обещают, что всё произойдёт медленно и незаметно. В то же время озвучивать конкретные сроки такого перехода не стали.
"Если мы хотим стать частью ЕС, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортёры, мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводят большинство операций. Поэтому это неотвратимое будущее. Как и наше членство в ЕС".
16 января 2025, 9:15
В Украине откажутся от доллара и перейдут на евро, - НБУ
Резкого перехода не будет, так как в стране война. В Нацбанке обещают, что всё произойдёт медленно и незаметно. В то же время озвучивать конкретные сроки такого перехода не стали.
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