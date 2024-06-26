Румынская деревня станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе

26 июня 2024, 9:45

Речь идет об авиабазе Mihail Kogălniceanu, получившей свое название от близлежащего села. Она превращается в крупнейшую базу НАТО в Европе, большую даже, чем Рамштайн в Германии, пишет ВВС.

На базе МК скоро появится эскадрилья румынских F-16, недавно купленных в Норвегии, а также дроны MQ-9 Reaper, военный город, через который будут перемещаться армия НАТО, военно-воздушные силы и военно-морской персонал из 32 стран.



Великий геостратег Путин опять «победил». С начала полномасштабного вторжения в Украину граница НАТО и России выросла примерно вдвое — до 2600 км. И после присоединения Финляндии, составляет около 11% всей сухопутной границы России.



А теперь еще появится и крупнейшая база, которая находится всего в 20 км от побережья Черного моря, в 300 км от Одессы по маршруту полета истребителя и в 400 км от Севастополя в оккупированном Россией Крыму.

