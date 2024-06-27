У Великій Британії розпочалися військові навчання "Sea Breeze"

В багатонаціональних маневрах за участі військовослужбовців ВМС ЗСУ у складі міжнародної тактичної групи, учасники займаються підготовкою екіпажів українських протимінних кораблів до виконання відповідних протимінних завдань.
Під час навчань відбуватиметься планування протимінних дій, злагодження об'єднаних сил в морі та виконання тренувальних елементів у складі визначених тактичних груп.
Очільник командування підготовки українських військово-морських сил, коммодор Дмитро Коваленко, під час церемонії відкриття зазначив, що головною метою навчань є підготовка ВМС до післявоєнного розмінування Чорного моря за допомогою країн-партнерів.
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