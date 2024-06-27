27 июня 2024, 8:15

У Великій Британії розпочалися військові навчання "Sea Breeze"

В багатонаціональних маневрах за участі військовослужбовців ВМС ЗСУ у складі міжнародної тактичної групи, учасники займаються підготовкою екіпажів українських протимінних кораблів до виконання відповідних протимінних завдань.



Під час навчань відбуватиметься планування протимінних дій, злагодження об'єднаних сил в морі та виконання тренувальних елементів у складі визначених тактичних груп.



Очільник командування підготовки українських військово-морських сил, коммодор Дмитро Коваленко, під час церемонії відкриття зазначив, що головною метою навчань є підготовка ВМС до післявоєнного розмінування Чорного моря за допомогою країн-партнерів.

