Google обнаружил тысячи случаев влияния Китая в Интернете

1 июля 2024, 16:15

Появились кадры, снятые на китайской высокотехнологичной ферме ботов. Такая ферма обычно используется для создания искусственной активности в соцсетях.

Комментарии и посты распространяются через тысячи аккаунтов.Кроме этого, сотни тысяч ботов могут как влиять на формирование общественного мнения, так и буквально «сорвать информационный щит» с объекта своими атаками.Китайские ботофермы

В первом квартале 2024 года замечено 10 000 случаев длительной операции информационного влияния из Китая под названием Dragonbridge.



Dragonbridge является наиболее плодотворной операцией влияния в сети: ранее компания Google сообщала, что обнаружила 50 000 случаев активности Dragonbridge на YouTube, Blogger и AdSense в 2022 году и еще 65 000 случаев – в 2023 году.



Группа Dragonbridge создает профили и рекламу, а также делится разнообразным низкокачественным новостным контентом. Затем, среди этих незаметных обновлений, иногда инициатива публикует сообщения о текущих событиях с нарративами, поддерживающими взгляды Китая.



Google сообщает, что Dragonbridge нацелился на ряд событий этого года, в частности выборы на Тайване и войну между Израилем и ХАМАС. Он также работает над «распространением рассказов, отмечающих политические разногласия в США».