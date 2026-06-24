24 июня 2026, 12:15

Россия создает сеть сайтов с фейками, чтобы манипулировать чат-ботами на ИИ

Россия пытается влиять не только на соцсети, но и на источники информации, которые используют поисковики и ИИ-боты, говорится в расследовании на основе утечки документов подсанкционного российского "Агентства социального проектирования".



Согласно материалам, структура разрабатывала проект по созданию сети сайтов-клонов "Википедии", псевдоаналитических центров и медиа для продвижения прокремлевских нарративов и манипуляции результатами поиска. Целью было влияние как на пользователей, так и на системы искусственного интеллекта, обучающиеся на открытых данных.



В документах упоминаются проекты для Армении и Германии. В частности, планировалось создавать и редактировать сотни тысяч страниц, продвигать нужные версии событий и "обучать" ИИ через специально подготовленный контент.



Также в утечке описаны кампании по распространению фейков о политиках, мониторингу общественных настроений и работе с европейскими оппозиционными политиками. По данным Bloomberg, операция координировалась структурами, связанными с кремлем, и стала развитием российских информационных кампаний последних лет.

