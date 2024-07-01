Lifesaver: в Україні запрацював застосунок, який навчає такмеду

1 июля 2024, 17:15

Один із творців LifesaverSIM — військовослужбовець та інструктор із тактичної медицини Максим Дячишин.

У LifesaverSIM ви є рятівником, біля якого лежить товариш по службі. Завдання – надати йому допомогу за алгоритмом MARCH. Наприклад, необхідно зупинити кровотечу або обрати потрібний засіб в аптечці. Розробники робили акценти на ті місця, де люди найчастіше роблять помилки під час навчання.



На сьогодні у проєкті понад 75 тисяч користувачів. Застосунок LifesaverSIM працює тільки в Україні та є абсолютно безкоштовним.

