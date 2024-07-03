Украина превратилась в Кремниевую долину для роботов-убийц

3 июля 2024, 12:15

Огромные потоки инвестиций, пожертвований и государственных контрактов подтолкнули украинских производителей на неизведанное поле новой эры роботов-убийц.

Сейчас десятки компаний разрабатывают или уже серийно изготавливают дроны и другие беспилотные машины, управляемые не оператором, а искусственным интеллектом.После разговоров с украинскими инженерами и военными NYT рисует картину недалекого будущего, когда рои самоуправляемых дронов смогут координировать атаки, а пулеметы с компьютерным зрением - автоматически убивать солдат. Разрабатываются и более диковинные творения, вроде зависшего беспилотного коптера, орудующего пулеметами.