Испания признана лучшей страной Европы для иностранцев

8 июля 2024, 16:15

Обновлён ежегодный рейтинг Expat Insider (проводится организацией InterNations). Он определяет лучшие страны для переезда с целью постоянного проживания.

Испания сохранила первое место в европейской части рейтинга. Более того, Испания — единственная европейская страна в мировом топ-10. На глобальном уровне она занимает четвёртое место, уступая Панаме, Мексике и Индонезии. Любопытно, что популярная у россиян Турция находится на предпоследнем месте. Хуже только Кувейт.Рейтинг построен на опросе 12 тысяч экспатов, которые оценивали страны по разным параметрам: доступности жилья, бюрократии, языковому барьеру, качеству жизни, безопасности, отношению местных и т.д.