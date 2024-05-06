6 мая 2024, 17:15

Айтишники возглавили рейтинг зарплат в Испании

По данным аналитической службы Infojobs, самые высокие зарплаты в Испании зафиксированы в секторе информационных технологий — в среднем 33.930 евро в год.



На втором месте торговля и продажи (31.888 евро).



На третьем — инженерия и технические профессии (30.841 евро).



На четвёртом — образование (30.353 евро).



На пятом — недвижимость и строительство (30.353 евро).

