В Украине на 22,5% выросла средняя зарплата — Госстат

4 июня 2024, 14:15

Больше всего зарабатывают айтишники - 49 473 грн в среднем. А работники в сфере финансов, страховой деятельности - 39 116 грн.



Меньше всего получают библиотекари, архивариусы, работники музеев: их ежемесячный доход колеблется в ~11 063 грн. В сфере образования примерно такая же ситуация ~12 649 грн.