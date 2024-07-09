9 июля 2024, 8:15

В Польше будет создан "украинский легион"

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, его создание предусматривает соглашение между Украиной и Польшей о сотрудничестве в области безопасности.



"Впервые в соглашении о безопасности говорится о создании "украинского легиона" — подготовке личного состава сил безопасности и обороны Украины на территории Польши, присоединиться к которому смогут граждане Украины, временно проживающие в Польше и других государствах", — говорится в сообщении.

