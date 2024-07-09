9 июля 2024, 9:45

У НАТО хочуть поставити Китай до "списку загроз" через приховану допомогу РФ

Коли лідери НАТО зберуться у Вашингтоні 9 липня, на порядку денному будуть домінувати питання України, росії та європейських військових витрат. Але вони також будуть говорити про Китай.



Причина — Китай допомагає росії вести війну в Україні.



▪️уряди країн НАТО звинувачуют КНР у шпигунстві, кібератаках та дезінформаційній діяльності

▪️використання економічних можливостей для покарання європейських держав за "підтримку Тайваню"

▪️вперше країни побачили "загрозу Китаю" у 2019-му, зробивши спільну заяву на саміті НАТО, однак багато країн тоді виступили проти. Станом на сьогодні ситуація дуже змінилась.

