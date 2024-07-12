Эрдоган: ШОС не является альтернативой НАТО

12 июля 2024, 11:45

«Мы не считаем, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является альтернативой НАТО. Точно так же мы не считаем БРИКС альтернативой какой-либо другой структуре», - заявил президент Турции Эрдоган в комментарии американскому журналу Newsweek.



При этом он подчеркнул, что членство в НАТО не является препятствием для взаимодействия Турции со странами ШОС, БРИКС, ОТГ или ЕС.