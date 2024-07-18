В Германии неизвестные дроны следят за учениями украинских военных

18 июля 2024, 12:45

Издание рассказало о "секретном месте за пределами Берлина", где сотни украинских военных проходят тренировки по основам позиционной войны и городских боев.

Оно отметило, что вблизи этого места регулярно жужжат беспилотники. По мнению немецких военных, по крайней мере некоторыми из них могут управлять противники. Вероятно, это часть усилий москвы по дестабилизации и деморализации западных союзников, поддерживающих Киев.



Подполковник бундесвера Роланд Бескер объяснил, что бороться с дронами непросто, поскольку технически невозможно заблокировать все частоты, которые могут использоваться для их управления. И командование нашло выход: теперь эти дроны используются в обучении украинских военных. Таким образом создается похожая ситуация, как на линии фронта в Украине.