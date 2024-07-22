QNAP TBS-h574TX и TVS-h874T получили награду Red Dot Award Product Design 2024

22 июля 2024, 17:15

Компания QNAP сообщает, что сетевые накопители TBS-h574TX и TVS-h874T получили престижную награду в области дизайна и компьютерных технологий Red Dot Award: Product Design 2024.



Модель TBS-h574TX, решение типа All-Flash NASbook с поддержкой интерфейса Thunderbolt4, предназначена для профессиональных пользователей, небольших съемочных студий и творческих групп по производству видео. Восьмидисковая настольная модель TVS-h874T, тоже оснащенная интерфейсом Thunderbolt4 и мощным 16-ядерным процессором Intel Core i9 или 12-ядерным процессором i7, поможет в хранении и обработке крупномасштабных медиапроектов.

TBS-h574TX обладает высокоскоростными интерфейсами ввода-вывода данных и производительностью процессора Intel® Core, которые помогают пользователям Mac и Windows комфортно редактировать видео в реальном времени, оперативно передавать большие файлы, выполнять фоновое транскодирование и резервное копирование. TBS-h574TX в качестве связующего звена между командами пре-продакшна и пост-продакшена выводит видеопроекты и совместную работу на новый уровень. В зависимости от потребностей NASbook способен работать под управлением операционной системы QuTS hero на базе ZFS с акцентом на целостность данных или стандартной QTS с широким выбором дополнительных приложений.Сетевой накопитель имеет два порта Thunderbolt 4 для высокоскоростной передачи данных с пропускной способностью до 20 Гбит/с. Рабочие станции Mac, в том числе модели с чипами M1 и M2, или Windows могут напрямую подключаться к TBS-h574TX для быстрого и комфортного редактирования видео в реальном времени, а также передавать видео размером 1 ТБ в формате 4K за 11 минут. Благодаря компактному дизайну — занимаемая на столе площадь меньше, чем бумага формата A4 — TBS-h574TX экономит пространство и идеально подходит для небольших студий и мобильных групп видеопроизводства, которым требуется портативное решение.TBS-h574TX поддерживает твердотельные накопители E1.S/M.2 NVMe и обеспечивает возможность их горячей замены без остановки работы. Наряду с поддержкой автоматической замены внутри RAID (поддерживается в QTS 5.1 и QuTS hero h5.1), при обнаружении потенциальных ошибок система без участия администратора перемещает данные с неблагонадежных дисков на запасные, прежде чем данные окажутся повреждены.Оснащенный мощным 16-ядерным процессором Intel Core i9 или 12-ядерным процессором i7, сетевой накопитель TVS-h874T повышает производительность командной работы над видео в формате 4K. Предусмотрены возможности аппаратного расширения, например установка сетевых карт 25 Гбит/c и 64 ГБ оперативной памяти для роста вместе бизнесом и масштабами проектов.TVS-h874T имеет встроенный графический процессор, который ускоряет перекодирование видео для удобного просмотра видео на различных устройствах.Максимальная внутренняя емкость хранилища составляет 168 ТБ, а по мере роста требований к хранению данных с использованием модулей расширения QNAP JBOD можно получить суммарную емкость хранилища до 410 ТБ.