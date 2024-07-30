"США передає Україні додатковий пакет військової допомоги на $1,7 мільярдів

Пакет включає:
- Боєприпаси для ракетних систем класу «земля-повітря»(NASAMS);
- Боєприпаси ППО малої та середньої дальності;
- Ракети RIM-7 для протиповітряної оборони;
- Обладнання для радіоелектронної боротьби;
- Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм мінометні міни;
- Високоточні повітряні боєприпаси;
- Ракети з трубчастим пуском, з оптичним стеженням і дротяним наведенням (TOW);
- протитанкові системи Джавелін і АТ-4;
- стрілецька зброя;
- Вибухонебезпечні матеріали, обладнання та боєприпаси для підривання;
- Системи захищеного зв'язку, послуги комерційної супутникової зйомки, та запасні частини, технічне обслуговування та підтримку, а також інше допоміжне обладнання.