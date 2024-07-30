"США передає Україні додатковий пакет військової допомоги на $1,7 мільярдів

30 июля 2024, 9:45

Пакет включає:

- Боєприпаси для ракетних систем класу «земля-повітря»(NASAMS);

- Боєприпаси ППО малої та середньої дальності;

- Ракети RIM-7 для протиповітряної оборони;

- Обладнання для радіоелектронної боротьби;

- Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

- 120-мм мінометні міни;

- Високоточні повітряні боєприпаси;

- Ракети з трубчастим пуском, з оптичним стеженням і дротяним наведенням (TOW);

- протитанкові системи Джавелін і АТ-4;

- стрілецька зброя;

- Вибухонебезпечні матеріали, обладнання та боєприпаси для підривання;

- Системи захищеного зв'язку, послуги комерційної супутникової зйомки, та запасні частини, технічне обслуговування та підтримку, а також інше допоміжне обладнання.































