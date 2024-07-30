30 июля 2024, 10:15

Венгрия упрощает условия въезда для россиян и белорусов

В Европе предупреждают о наплыве шпионов.



После визита венгерского премьера Виктора Орбана в москву Будапешт включил граждан РФ и Беларуси в программу так называемой "национальной карты" — она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления, пишет "Немецкая волна".



Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер в письме, с которым ознакомилась Financial Times, заявил, что этот шаг позволит не прошедшим проверку россиянам беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС, и вызвал "серьезные опасения по поводу национальной безопасности". Вебер направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю письмо с просьбой поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров в октябре.



Вебер заявил, что решение Венгрии может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию с минимальным надзором".

