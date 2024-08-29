29 августа 2024, 11:45

Испания отказалась продавать венграм производителя поездов Talgo из-за Орбана

Правительство Испании отказало венгерскому консорциуму Ganz Mavag Europe, который сделал щедрое предложение о покупке 100% Talgo.

Talgo – единственный производитель испанских высокоскоростных поездов и поездов дальнего следования, поэтому рассматривается руководством страны как стратегическая компания.

Отказ объяснили «защитой стратегических интересов страны». Аналитики уверены: всё дело в близости Ganz Mavag к премьеру Венгрии Виктору Орбану, которого часто называют главным союзником Москвы в Евросоюзе.
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