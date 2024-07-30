Как перезагрузить смартфон

30 июля 2024, 10:10

Любой смартфон, независимо от используемой ОС, со временем начинает «тормозить», и чем дальше, тем сильнее. Проверенный способ решения подобных проблем — перезагрузка телефона. Правда, обычный способ при этом может не сработать, в любом случае вам будет полезно знать, почему мобильный гаджет может зависать.

Если телефон начинает работать настолько медленно, что перестает реагировать на действия пользователей, тому может быть несколько причин:

Нехватка памяти из-за большого количества загруженных приложений. Хотя и Android, и WebOS не многозадачные ОС, при сворачивании приложений они не выгружают их из памяти. В итоге свободной памяти становится настолько мало, что новое приложение в ней не помещается, загружается частями, используется свопинг, что сильно замедляет работу операционки. Грамотные пользователи закрывают приложение, если оно становится ненужным.

Накопление кэша. Многие программы используют временные файлы для ускорения запуска приложений, но кэш также занимает оперативную память, причем выгрузка программ не приводит к автоматическому удалению кэшированных данных. Поэтому рекомендуется периодически выполнять такую очистку вручную (Настройки—>Приложения—>Использование данных—>Очистить кэш).

Даже критический дефицит внутренней памяти может вызвать зависания телефона. Причина проста: своп-файлы записывать уже некуда, и таким недугом страдают даже отличные дорогие смартфоны с большим объемом встроенной памяти. Очистка ее обычно помогает, хоть и ненадолго, но за этим нужно следить, удаляя ненужные приложения, перенося данные на карту памяти или в облачное хранилище.

Достаточно часто зависания происходят из-за программных сбоев. Они случаются как с приложениями, и даже с самой ОС. Перезагрузка — простой способ устранения проблемы.

Не следует игнорировать и возможное заражение вредоносным кодом. В этом случае рекомендуется установить антивирусную программу и удалить приложения, после установки которых начались зависания.

В любом случае перед выполнением действий, призванных решить проблему, телефон нужно перезагрузить.

Алгоритм перезагрузки будет отличаться в зависимости от версии ОС и модели айфона. Если это iPhone 6 или более старый, придерживайтесь следующей инструкции:

• зажмите и удерживайте одновременно нажатыми клавиши «Домой» и «Сон/Пробуждение»;• отпустите обе после появления логотипа.

Порядок действий для айфонов с установленной iOS 16 или выше:

• кратковременно нажмите клавишу увеличения звука;

• выполните аналогичные действия с кнопкой уменьшения громкости;

• зажмите и удерживайте до появления логотипа яблока боковую кнопку.

Для ребута телефона, работающего под ОС Андроид, необходимо зажать и удерживать клавиши управления громкостью и питания (для смартфонов от Samsung еще и кнопку Home Key), пока не появится меню с предложением перезагрузки или выключения гаджета.

Если это не сработало, единственным способом остается дождаться полной разрядки батареи.