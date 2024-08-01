Как осуществляется регистрация патента в США?

1 августа 2024, 13:35

Регистрация патента в США – это многоступенчатый процесс, требующий тщательной подготовки и соблюдения определенных формальностей. Он осуществляется через Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO).

Для начала необходимо оценить новизну и патентоспособность вашего изобретения. Для этого проводится поиск в патентных базах данных США и других стран для выявления аналогичных изобретений. Помните, что тщательный поиск помогает избежать отказа в регистрации и экономит время и ресурсы.

Описание изобретения: Подробное и ясное описание технического решения, его преимуществ и области применения.

Чертежи: Графическое изображение изобретения, позволяющее понять его конструкцию и принцип работы.

Формула изобретения: Краткая, но точная формулировка, определяющая объем правовой охраны.

Абстракт: Краткое резюме заявки.

Если вы решили, что изобретение действительно имеет новизну, можно готовить патентную заявку:Затем заявка подается в USPTO (United States Patent and Trademark Office) – ведомство, ответственное за регистрацию патентов в США. Заявку можно подать онлайн или почтой. При этом неоходимо оплатить государственные пошлины за подачу и рассмотрение заявки.После этого проводится проверка заявки на соответствие формальным требованиям (правильность оформления, наличие всех необходимых документов и т.д.). При обнаружении недостатков заявителю предоставляется возможность их устранить.Затем проводится существенная экспертиза: Оценка новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости. Эксперты USPTO анализируют заявку на соответствие критериям патентоспособности. Между заявителем и экспертом может происходить обмен документами и аргументами.

При положительном решении заявителю выдается патент, который предоставляет исключительное право на использование изобретения в течение 20 лет. При отрицательном решении заявитель может подать апелляцию или подать новую заявку с учетом замечаний эксперта.

Обратите внимание, что все документы подаются на английском языке. Стоимость регистрации патента зависит от сложности изобретения, количества независимых формул и других факторов. Процедура регистрации может занять от 18 месяцев до нескольких лет. Рекомендуется обратиться за помощью к патентному поверенному, который поможет подготовить качественную заявку и представит ваши интересы в USPTO.