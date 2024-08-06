Bitcoin и Ether 5 августа упали до многомесячных минимумов

6 августа 2024, 14:15

Об этом пишет Reuters.

Агентство отметило, что причиной падения стали опасения по поводу возможной рецессии в США, которые охватили финансовые рынки и спровоцировали стремительный отток рискованных активов.



Bitcoin упал на 12% — до $52 054, направляясь к самому большому однодневному падению с ноября 2022 года. Ether упал на 21% — до самого низкого уровня с января.



"Это важное напоминание о том, что биткоин и криптовалюта в целом являются рискованными активами и находятся на самом краю спектра риска", — сказал Тони Сикамор, аналитик рынка в IG.