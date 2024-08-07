7 августа 2024, 10:45

Российские власти не будут закрывать YouTube, но сильно его замедлят — "Медуза"

По данным издания, российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду.



Этой скорости должно хватить для нормального прослушивания аудио или просмотра видео в разрешении не выше 240p. При выборе видео с более высоким разрешением пользователи, скорее всего, столкнутся с ощутимыми задержками при загрузке.

