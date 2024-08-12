12 августа 2024, 15:45

TikTok убивает женскую психику

Всего 7 минут просмотра видео об одежде и похудении от других девушек заставляют женщин страдать и чувствовать себя хуже на фоне других, доказали учёные в новом исследовании.
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