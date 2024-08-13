13 августа 2024, 12:15

Google повністю відключив монетизацію для ютуб-блогерів із Росії

Тепер вони не зможуть отримувати гроші навіть за ролики, переглянуті з-за кордону або з використанням VPN. Сервіс контекстної реклами Google AdSense деактивував облікові записи, створені в Росії.



У 2022 році на тлі війни компанія відключила монетизацію переглядів із Росії, проте автори все ще могли отримувати гроші від показів реклами, якщо їхні ролики дивилися в інших країнах.



Раніше, нагадаємо, Роскомнагляд уповільнив YouTube на території Росії за видалення облікових записів пропагандистів.

