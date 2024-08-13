13 августа 2024, 17:15

Експерти МАГАТЕ оглянули Запорізьку АЕС після пожежі

Градирні не функціонують, причину пожежі не встановлено, шин та уламків дронів не виявлено.

Ядерна безпека станції не порушена.
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