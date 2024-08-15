На Європу насувається новий вірус-мутант, – ВООЗ

Він схожий з мавпячою віспою і косить вже людей в 13 країнах Африки.
З симптомів, хворі відчувають сильний біль у м’язах, спині, горлі, високу температуру, висип та загальну слабкість.
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