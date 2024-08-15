В Украине будет создан единый центр управления беспилотниками

Об этом рассказал глава Минобороны Рустем Умеров во время встречи с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.
«В настоящее время работаем над интеграцией наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в единый центр управления всеми беспилотниками на поле боя в режиме реального времени», — сказал Умеров.
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