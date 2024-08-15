15 августа 2024, 14:15

В Украине будет создан единый центр управления беспилотниками

Об этом рассказал глава Минобороны Рустем Умеров во время встречи с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.



«В настоящее время работаем над интеграцией наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в единый центр управления всеми беспилотниками на поле боя в режиме реального времени», — сказал Умеров.

