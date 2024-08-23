23 августа 2024, 10:45

В Латвии готовы к отправке в Украину 1400 беспилотников — минобороны

"Самая большая посылка от латвийских производителей — 1400 беспилотников — готова к отправке. Таким образом, министерство обороны завершило закупку более 2700 БПЛА от местной промышленности для Украины", — написал министр обороны страны Андрис Спрудс.


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