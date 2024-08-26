26 августа 2024, 15:15

Обнаружены комары, которые опасный восточный конский энцефалит

Энцефаломиелит лошадей не лечится и приводит к летальным случаям в 30% заболеваний.

В американских городах вводят «комендантскую» с 18:00 на мероприятия на воздухе как минимум до октября.


Оцените новость:
  • 0 оценок