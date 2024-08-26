Обнаружены комары, которые опасный восточный конский энцефалит

Энцефаломиелит лошадей не лечится и приводит к летальным случаям в 30% заболеваний.
В американских городах вводят «комендантскую» с 18:00 на мероприятия на воздухе как минимум до октября.
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