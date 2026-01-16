"Негативно влияет на экономику" – совладелец "Новой почты" о комендантском часе

16 января 2026, 17:15

Украинский предприниматель и совладелец компании «Новая почта» Владимир Поперешнюк считает, что комендантский час нужно либо отменить, либо экспертно объяснить, как он усиливает обороноспособность и влияет на безопасность людей.



«Ограничения передвижения людей, машин и грузов точно оказывают негативное влияние на экономику. Следовательно, и на обороноспособность», – написал он в Facebook.