16 января 2026, 17:15

"Негативно влияет на экономику" – совладелец "Новой почты" о комендантском часе

Украинский предприниматель и совладелец компании «Новая почта» Владимир Поперешнюк считает, что комендантский час нужно либо отменить, либо экспертно объяснить, как он усиливает обороноспособность и влияет на безопасность людей.

«Ограничения передвижения людей, машин и грузов точно оказывают негативное влияние на экономику. Следовательно, и на обороноспособность», – написал он в Facebook.


