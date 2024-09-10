10 сентября 2024, 13:45

Комары могут заразить россиян африканским вирусом Усуту, — ученые

Новая инфекция может появиться в России из-за смены климата и ареала обитания животных. Усуту является "родственником" вирусов Западного Нила и энцефалита.

