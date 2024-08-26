Как выбрать телевизор и не пожалеть

26 августа 2024, 10:56

100 лет назад ТВ прочили короткую жизнь, а теперь невозможно представить жилище современного человека без телевизора.

По статистике, 30 млн украинцев ежедневно включают его на 3-5 часов для просмотра сериалов и шоу, и 34 млн – на вечерние новости.



Учитывая спрос, производители сформировали в этом сегменте массу предложений: от Смарт ТВ с доступом в интернет до самых простеньких вариантов. Но при всем многообразии, правила выбора такой техники, которая не покупается на один день, сохранились. О них мы и поговорили с экспертами интернет-магазина F.UA, которые рассказали о самых важных моментах.

Зачем вам телевизор и сколько вы готовы заплатить

Возможности современных телевизоров давно перешагнули за грань “втыкания в ящик”. Сегодня телевизор используется в качестве дополнительного монитора для ПК, как игровая консоль или для создания домашнего кинотеатра. И поскольку цены на телевизоры варьируются от пары тысяч грн до десятков тысяч, важно определиться, какую сумму вы готовы на него потратить.

Где будет стоять или висеть телевизор

Естественно, чем шире помещение, тем больше должен быть телевизор. Но учтите и то, как собираетесь его смотреть – с попкорном на диване или передвигаясь между раковиной и плитой. В последнем случае телевизор на кухню может быть и таким, как в каталоге https://f.ua/shop/led-i-lcd-televizory/38086-sfera-primeneniya_dlya-kuhni/, поскольку основная его задача “гундеть”, а не отвлекать от приготовления ужина. Но опять же, все зависит от площади комнаты, где планируется ТВ. В целом, оптимальное расстояние “глаз – телевизор” 1,5-2,5 диагонали экрана. Например, для 55-дюймового 2-3 м.



От диагонали зависит и разрешение. Если экран 65″+, разрешение должно быть 4K или выше, чтобы картинка оставалась четкой даже при близком просмотре. Full HD (1080p) подходит для небольших телевизоров. 4K (Ultra HD) сейчас самое популярное разрешение в категории цена/качество. За 8K будущее ТВ, но контент для него пока ограничен, поэтому такие телевизоры дорогие. Их, если позволяет бюджет, покупают на перспективу.

Что еще нужно учесть, выбирая телевизор

Определитесь, насколько реалистичную хотите картинку, от этого зависит технология дисплея – LED, OLED или QLED. Если выбираете Smart TV, решите на какой ОС – Android, WebOS или Tizen и убедитесь, что все ваши стриминговые сервисы и приложения поддерживаются.



Звук важен, как и изображение. Многие телевизоры тонкие, это ограничивает встроенные динамики. Поэтому не исключено, что дополнительно придется купить внешнюю аудиосистему или саундбар.



Кроме того, убедитесь, что у выбранного телевизора достаточно портов для подключения всех устройств:



- HDMI – игровых консолей, ПК и медиаплееров;

- USB – флешек и внешних жестких дисков;

- Ethernet – стабильного интернет-соединения (хотя большинство телевизоров поддерживает Wi-Fi).



Обратите внимание на “прожорливость” прибора. Как правило, большинство моделей энергоэффективны, но если выбираете большой экран или высокое разрешение, приготовьте не падать в обморок от платежек за свет.