27 августа 2024, 11:15

США направят в Украину энергетическое оборудование после массированной атаки РФ

Президент США заявил, что Соединенные Штаты также срочно поставят Украине энергетическое оборудование для ремонта ее систем и повышения устойчивости украинской энергосистемы.

Также глава Белого дома осудил российскую атаку, добавив, что Россия никогда не добьется успеха в Украине.


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