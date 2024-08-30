5 остросюжетных мини-сериалов - делимся подборкой для приятных вечеров

30 августа 2024, 13:45

«11.22.63», 2016

Экранизация одноименной книги Стивена Кинга. Сериал рассказывает об учителе Джейке Эпинге, которому выпадает уникальный шанс – совершить путешествие во времени, вернуться в 1960-й год и предотвратить убийство президента США Джона Кеннеди.



«Любовь и смерть», 2023

Действие разворачивается в небольшом городке Вайли, штат Техас, в 1980-х годах. Домохозяйка Кэнди Монтгомери, живущая здесь со своим мужем Пэтом и детьми, знакомится с Бетти Гор, живущей с семьей неподалеку от нее. Женщины быстро становятся подругами, однако скрывающиеся за этой дружбой тайны вскоре приведут к убийству.



«Сантехники Белого дома», 2023

Политическая драма, в которой рассказывается о группе оперативников, так называемых сантехников Белого дома, которым было поручено выявить правительственные источники утечки информации о национальной безопасности и разработать планы тайных операций администрации Никсона.



«Калейдоскоп», 2023

Профессиональный грабитель задумал ограбление в ураган. Его цель – «почистить» самое большое хранилище в городе. Персонаж преследует не только меркантильную цель. Он еще хочет отомстить тому, кто его заключил в тюрьму. Отклоняться от плана вынуждают споры внутри команды грабителей и агент ФБР.



«Человек из Флориды», 2023

Детектив полиции из Филадельфии Майк Валентайн из-за пристрастия к азартным играм влезает в крупные долги. Он вынужден работать на местного гангстера, которому задолжал деньги. Когда девушка гангстера таинственным образом исчезает, Майк должен ее найти. Расследование приводит детектива во Флориду, где он вовлекается в опасную охоту за затонувшим испанским сокровищем.