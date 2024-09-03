Киану Ривзу — 60: лучшие фильмы одного из самых знаменитых голливудских актеров

3 сентября 2024, 9:45

Киану Ривз за свою долгую карьеру успел стать не просто звездой, а настоящей легендой Голливуда.

Он сумел проявить свой талант как в романтических фильмах, так и в боевиках, триллерах и научно-фантастических кинокартинах. В честь 60-летия актера вспомним лучшие роли Ривза, которые сделали его культовой фигурой в мире кино.



«На гребне волны» (1991)

Преступники под масками бывших президентов грабят несколько банков. В нападениях подозревают группу серфингистов. Молодому агенту ФБР Джонни Юте поручено внедриться в группу экстремалов и выяснить их причастность к ограблениям. Но вскоре Джонни оказывается перед убийственным выбором, сможет ли он предать новых друзей



«Скорость» (1994)

Полицейский Джек Трейвен должен спасти пассажиров автобуса, на котором установлена бомба. Она которая взорвется, если скорость транспорта упадет ниже 50 миль в час. Джек должен не только попасть на мчащийся автобус, но и перехитрить маньяка, который следит через камеру за тем, что происходит в салоне.



«Адвокат дьявола» (1997)

Кевин Ломакс — успешный адвокат, который не проиграл ни одного дела. Однажды он получает предложение от крупной юридической фирмы в Нью-Йорке, возглавляемой харизматичным Джоном Милтоном. Постепенно Ломакс начинает понимать, что его новый босс — не просто человек, а сам дьявол.



Трилогия «Матрица» (1999—2003)

Томас Андерсон — хакер под псевдонимом Нео. Он обнаруживает, что наш мир — симуляция, созданная машинами для подчинения человечества. Его жизнь кардинально меняется, когда он становится частью сопротивления, стремящегося освободить людей от власти искусственного интеллекта. Фильм стал культовым благодаря своему новаторскому визуальному стилю и глубокой философской подоплеке.



«Сладкий ноябрь» (2001)

Нельсон Мосс — успешный, но расчетливый карьерист. Однажды он встречает эксцентричную девушку Сару. Она предлагает Нельсону провести с ней один месяц, ноябрь. За это время Сара обещает научить его ценить жизнь и любовь.



«Константин: Повелитель тьмы» (2005)

Мистический триллер, в котором Киану Ривз играет Джона Константина, экзорциста с мрачным прошлым. Он способен видеть демонов и ангелов, скрытых среди людей, и борется с ними, чтобы защитить человечество. Константин страдает от неизлечимой болезни и стремится искупить свои грехи, надеясь на спасение своей души.



«Дом у озера» (2006)

У архитектора Алекса Уайлера завязывается необычная переписка с врачом Кейт Форестер. Дело в том, что она живет в том же доме, что и он. Но двумя годами позже. Через волшебный почтовый ящик они начинают обмениваться письмами, развивая чувства друг к другу, несмотря на временной барьер.

Четыре фильма о наемном убийце, который ушел из преступного мира. Но однажды когда группа преступников, убивает его собаку и угоняет машину, Джону приходится вернуться в мир убийц, чтобы отомстить.



В ходе серии фильмов Джон вступает в противостояние с могущественной криминальной организацией, контролирующей мир наёмных убийц. Каждая часть фильма увеличивает ставки для героя.