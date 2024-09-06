Школьники киевского лицея собрали самый большой украинский рушник из LEGO

Размер рушника с надписью: "Язык - духовное богатство народа" составляет 6,6 на 1,2 метра, на него ушло 15 332 кубиков конструктора. Собирали его около 400 человек - ученики, родители и учителя.
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