6 сентября 2024, 10:15

Школьники киевского лицея собрали самый большой украинский рушник из LEGO

Размер рушника с надписью: "Язык - духовное богатство народа" составляет 6,6 на 1,2 метра, на него ушло 15 332 кубиков конструктора. Собирали его около 400 человек - ученики, родители и учителя.


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