Украинских учеников будут обучать управлению дронами

3 августа 2023, 9:15

«Защита Украины» в школе: учеников будут обучать управлению дронами, минной безопасности и первой помощи — министр образования Оксен Лисовый.



«С сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины. На основе отзывов учителей и учащихся, участвующих в пилоте, программа дисциплины будет доработана», — рассказал чиновник.